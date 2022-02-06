Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог рассказал, как бороться с телефонной зависимостью

Марина Крижановская
07:04 06.02.2022
Отмечается, что ключевым моментом является разделение понятий на «Я хочу» и «Меня туда тянет зависимость».
Психолог рассказал, как бороться с телефонной зависимостью
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается 6 февраля. Большинство людей постоянно держат гаджеты в руках, считая, что этого хотят они, отрицая факт зависимости. Так считает клинический психолог Михаил Хорс. Он считает, что признавая факт зависимости, человек признает потерю контроля.

«Первое - стоит признать, что зависимость есть. Потому что большинство людей считают, что они сидят в гаджетах, потому что сами так хотят, а признать зависимость - это значит признать, что вы потеряли контроль. Второе - стоит установить программу, которая считает количество часов, если она не вшита в сам телефон. И посмотреть, на что тратится время, на какие ресурсы, и посчитать, сколько это времени за год. Потом вспомнить все недоделанные дела и ужаснуться, сколько времени человек сидит в соцсетях и при этом маме не позвонил, полку не прикрутил и так далее», - посоветовал он испытывающим зависимость  от девайсов.

Психолог советует определиться с желаниями - чего человек хочет - и при этом осознать, помогает ли телефон или любой другой гаджет ему в этом. Он призывает не оставаться его заложником.

«Необходимо разделить два понятия: "Я хочу" и "Меня туда тянет зависимость". Важно встать во вторую позицию. Чтобы понять, какие есть дела, - написать список: "Чего я хочу". Например, я хочу сбросить десять лишних килограмм. Сразу задаем себе вопрос: "Мне телефон помогает в этом или мешает"? Мешает, потому что он мою активность ограничивает. Следующее: "Я хочу занять новую должность на работе. Сидение в телефоне помогает или мешает?" И каждый раз смотреть, пододвигает ли сидение в телефоне к целям», - отметил Хорс.

При этом Михаил Хорс подчеркнул, что в целом телефон - не враг. Он способен принести большую пользу при разумном использовании.

«Важно не рассчитывать, что не будет трудностей на пути этой детоксикации. Сам по себе телефон - не враг. Если им пользоваться разумно, он может и помочь. За один раз не выйдет, и при позиции, что я сейчас легко со всем разберусь, происходит срыв. Появляется чувство недовольства собой, чувство вины, негатив, злость на себя, и это еще больше мешает. Стоит понять, что у меня будут трудности, но я к ним готов», - рассказал он RT.

Ранее Михаил Хорс рассказал, почему иногда у людей случается зимняя депрессия. По мнению специалиста, отсутствие солнца и витаминов не вызывает повальную депрессию среди многих людей. Основным фактором Хорс считает «когнитивные причины стресса».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 Спорт
Бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC состоится 9 апреля
04:52 В стране и мире
Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать
03:52 В стране и мире
Тепло и снежно: синоптик рассказала о погоде в столице на следующей неделе
01:02 В стране и мире
СМИ: бывший замминистра юстиции РФ пропал в Подмосковье
00:31 В стране и мире
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Популярное
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.