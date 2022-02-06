Психолог рассказал, как бороться с телефонной зависимостью

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается 6 февраля. Большинство людей постоянно держат гаджеты в руках, считая, что этого хотят они, отрицая факт зависимости. Так считает клинический психолог Михаил Хорс. Он считает, что признавая факт зависимости, человек признает потерю контроля.

«Первое - стоит признать, что зависимость есть. Потому что большинство людей считают, что они сидят в гаджетах, потому что сами так хотят, а признать зависимость - это значит признать, что вы потеряли контроль. Второе - стоит установить программу, которая считает количество часов, если она не вшита в сам телефон. И посмотреть, на что тратится время, на какие ресурсы, и посчитать, сколько это времени за год. Потом вспомнить все недоделанные дела и ужаснуться, сколько времени человек сидит в соцсетях и при этом маме не позвонил, полку не прикрутил и так далее», - посоветовал он испытывающим зависимость от девайсов.

Психолог советует определиться с желаниями - чего человек хочет - и при этом осознать, помогает ли телефон или любой другой гаджет ему в этом. Он призывает не оставаться его заложником.

«Необходимо разделить два понятия: "Я хочу" и "Меня туда тянет зависимость". Важно встать во вторую позицию. Чтобы понять, какие есть дела, - написать список: "Чего я хочу". Например, я хочу сбросить десять лишних килограмм. Сразу задаем себе вопрос: "Мне телефон помогает в этом или мешает"? Мешает, потому что он мою активность ограничивает. Следующее: "Я хочу занять новую должность на работе. Сидение в телефоне помогает или мешает?" И каждый раз смотреть, пододвигает ли сидение в телефоне к целям», - отметил Хорс.

При этом Михаил Хорс подчеркнул, что в целом телефон - не враг. Он способен принести большую пользу при разумном использовании.

«Важно не рассчитывать, что не будет трудностей на пути этой детоксикации. Сам по себе телефон - не враг. Если им пользоваться разумно, он может и помочь. За один раз не выйдет, и при позиции, что я сейчас легко со всем разберусь, происходит срыв. Появляется чувство недовольства собой, чувство вины, негатив, злость на себя, и это еще больше мешает. Стоит понять, что у меня будут трудности, но я к ним готов», - рассказал он RT.

Ранее Михаил Хорс рассказал, почему иногда у людей случается зимняя депрессия. По мнению специалиста, отсутствие солнца и витаминов не вызывает повальную депрессию среди многих людей. Основным фактором Хорс считает «когнитивные причины стресса».