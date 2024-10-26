Мехвод Грибник рассказал, как его танк подорвался на трех минах ВСУ

Танкисты показали свою боевую работу на Купянском направлении. На видео экипаж Т-72Б3М пробивает путь штурмовикам через минное поле. За танком едут три БТР с десантными группами. Противник бросает все силы, чтобы уничтожить нашу технику, но ему это не удается.

Механик-водитель с позывным Грибник - самый старший из членов экипажа Т-72Б3М. По его мнению, главное в бою - сохранять ум холодным даже в ситуации, когда под тралом многотонного танка оказываются мины. Он рассказал об одном из опасных моментов своей работы, когда его танк подорвался на трех минах ВСУ, причем две из них сдетонировали одновременно.

«Три точно мы поймали, две сразу, как бутербродом. Повезло, что траки в этот момент не оторвало, продолжили движение. Вот это был самый тревожный момент», - поделился он.

Ранее экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в Курской области. Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, затем выпустили тепловые ловушки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.