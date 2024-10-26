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Расчет РСЗО «Град» показал уничтожение техники и боевиков ВСУ

Выполнив задачу, расчет сменил позицию, чтобы избежать ответного огня.
2024-10-26 05:34:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» поразил технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Минобороны РФ показало боевую работу наших военнослужащих.

На опубликованных кадрах - удар по позициям противника, в ходе которого наш «Град» уничтожил скопления живой силы и автомобильной техники украинских боевиков.

Совершив скоростной марш на огневые позиции, артиллеристы развернули установку «Град» и по координатам, полученным с помощью беспилотной авиации, навели ее на цели. Легкобронированная техника и скопление живой силы противника оказались поражены. Завершив боевую задачу, расчет РСЗО сменил позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Ранее в Курской области наши военнослужащие уничтожили украинский танк. Его поразили ударом FPV-дрона.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#РСЗО Град #боевая работа #Купянское направление
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