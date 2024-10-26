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Одному из астронавтов NASA стало плохо по прибытии на Землю

На корабле Crew Dragon на Землю вернулись Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин.
Анастасия Бобылева 2024-10-26 04:23:03
© Фото: Joel Kowsky Nasa Globallookpress

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о проблемах со здоровьем у одного из астронавтов, вернувшихся на Землю на Crew Dragon. Сейчас он находится в медицинском центре.

Корабль благополучно приводнился 25 октября у берегов штата Флорида. Как пишет NASA, экипаж прошел обследование в больнице, но один из астронавтов почувствовал недомогание. Его оставили под наблюдением врачей.

«Астронавтов доставили вместе в медцентр Ascension Sacred Heart Pensacola во Флориде. После медицинского обследования в больнице трое членов экипажа покинули Пенсаколу и прибыли в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Единственный астронавт, который остается в медцентре, находится в стабильном состоянии под наблюдением в качестве меры предосторожности», - отмечается в сообщении.

Имя человека, о котором идет речь, не сообщается, также нет информации о его состоянии. Экипаж Crew Dragon состоял из четырех человек, один из которых - российский космонавт Александр Гребенкин, остальные же - астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс.

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС. Это произошло 24 октября в 17:02 по времени восточного побережья США.

#в стране и мире #космос #Crew Dragon #NASA #астронавты
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