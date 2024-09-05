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США обвинили шестерых «русских хакеров» в кибератаках на Украину

Пятеро из обвиняемых были офицерами ГРУ, утверждается в сообщении Минюста.
Владимир Рубанов 2024-09-05 22:04:32
© Фото: Sina Schuldt dpa Global Look Press

В США предъявлены обвинения шести россиянам в кибератаках на системы украинского правительства. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

Большое жюри присяжных в Мэриленде обвинило шестерых компьютерных хакеров, резидентов и граждан России, в сговоре с целью совершения компьютерного взлома и электронного мошенничества.

Пятеро из обвиняемых были офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ), военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил, утверждается в сообщении. Шестой человек - гражданское лицо.

Обвиняемые осуществляли кибератаки, чтобы посеять беспокойство среди украинских граждан относительно безопасности их правительственных систем и персональных данных, утверждает Минюст. Более поздние цели включали компьютерные системы в странах по всему миру, которые оказывали поддержку Украине, включая США и 25 других стран НАТО.

Обвиняемыми по обвинительному заключению являются: Юрий Денисов, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин, а также Амин Стигал. Американские власти предлагают выплатить по $10 млн за сведения о местоположении каждого из шести обвиняемых.

В судебных документах сообщается, что обвиняемые использовали для кибератаки вредоносное программное обеспечение WhisperGate, которое было предназначено для полного уничтожения компьютеров и связанных с ними данных.

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