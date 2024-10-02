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Посольство РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран

Россиянам рекомендовали отложить поездки в Исламскую Республику до нормализации ситуации.
Сергей Лебедев 2024-10-02 17:59:21
© Фото: Saeid Zareian, dpa, Global Look Press

Сегодня посольство РФ в Тегеране рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Иран. Соответствующее предостережение диппредставительство выпустило в связи с обострением ситуации в регионе.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», - говорится в заявлении.

Напомним, в минувший вторник вечером Иран запустил по Израилю около 500 ракет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран совершил большую ошибку и заплатит за это.

По мнению экспертов, в ближайшее время может последовать ответ Тель-Авива на вчерашний удар. В разговоре со «Звездой» специалист по международным отношениям Саймон Ципис отметил, что это вряд ли приведет к полной эскалации и большой региональной войне. 

По его мнению, ракетный удар Ирана был больше символическим. В Тегеране стремились не оставить без ответа убийство главы «Хезболлы» Хасана Насраллы, но не собирались нанести существенный ущерб Израилю.

#Россия #Израиль #Иран #МИД РФ #посольство #рекомендация
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