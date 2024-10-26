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Более 35 человек погибли на севере Газы при обстреле ЦАХАЛ

Очередной удар ЦАХАЛ пришелся по жилым кварталам города Бейт-Лахия на севере сектора Газа.
Игнат Далакян 2024-10-26 22:31:54
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

Более 35 человек погибли в результате атаки израильской армии по жилым кварталам города Бейт-Лахия, который находится на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство Shehab.

«Более 35 человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - Прим. ред.) пяти жилых домов в Бейт-Лахии на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия, который расположен в северной части сектора Газа. В результате атаки ЦАХАЛ погибли по меньшей мере 150 человек.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #осбтрел
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