Более 35 человек погибли на севере Газы при обстреле ЦАХАЛ

Более 35 человек погибли в результате атаки израильской армии по жилым кварталам города Бейт-Лахия, который находится на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство Shehab.

«Более 35 человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - Прим. ред.) пяти жилых домов в Бейт-Лахии на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее израильская армия нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия, который расположен в северной части сектора Газа. В результате атаки ЦАХАЛ погибли по меньшей мере 150 человек.