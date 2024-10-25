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WAFA: удар ВВС Израиля по Джабалии унес жизни около 150 палестинцев

Авиация Армии обороны Израиля ударила по лагерю беженцев Джабалия, из-за чего погибли не менее 150 палестинцев.
Марина Крижановская 2024-10-25 05:53:09
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

Воздушная операция израильских ВВС в северной части сектора Газа привела к гибели по меньшей мере 150 человек, включая женщин и детей.

Трагический инцидент произошел при ударе по лагерю беженцев Джабалия, расположенном в северной части палестинского анклава. О произошедшем сообщило местное информационное агентство WAFA.

«Местные источники сообщили, что по меньшей мере десять домов в районе Эль-Худжа в Джабалии были поражены израильскими военными самолетами, что привело к гибели и ранениям десятков мирных жителей и широкомасштабным разрушениям», - уточнило СМИ.

По информации палестинских ведомств, с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли не менее 42 847 палестинцев и более 100 544 получили ранения.

С 5 октября текущего года Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила наземное вторжение и удары с воздуха по различным местам на севере Газы.

 

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #лагерь Джабалия #погибли люди
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