Операторы дронов учебного Центра ЛВО приступили к практическим занятиям

Будущие операторы дронов перед отправкой в зону спецоперации приступили к практическим занятиям на полигоне учебного центра Ленинградского военного округа. Особое внимание после теоретической подготовки уделяется технике управления беспилотником. Начинают с полетов на малых скоростях. И здесь в отличие от передовой операторы могут работать даже в плохую погоду.

Новобранцы летают всего третий день на полигоне учебного центра Ленинградского военного округа. Беспилотник еще периодически пошатывает. Попутно операторы в тумане пытаются сориентироваться на месте. Бесконечные взлеты и посадки. FPV-дроны наворачивают километры зигзагов.

Тренировочные полеты на учебных трассах для новичков начинаются с крупных препятствий. Если оператор с ними справляется, он переходит к следующему маршруту. Там препятствия уже меньше. Экзамен сдают на финальной трассе.

В боевых условиях в такую погоду, дроны обычно не летают. Плохая видимость, риск пустой утраты боевой единицы. Но занятиям это не помеха.

«Мы учим летать на малых скоростях. На малых скоростях можно будет лететь куда угодно. Пролететь здание, найти противника в ангаре», - рассказал инструктор учебного Центра ЛВО с позывным Физрук.

В учебный Центр Ленинградского военного округа поступают, и действующие военнослужащие, которые решили получить новую специальность, и те, кто недавно заключил контракт с Минобороны. Один из таких позывной Стрелок. Ему всего 22 года. Но уже успел повоевать и в артиллерии, и в пехоте на Купянском направлении.

«Все объясняют очень подробно. Дают возможность полетать, попаять. У нас есть РЭБ, топография была, всему обучают, всему учат», - рассказал оператор БПЛА с позывным Стрелок.

Но прежде полеты виртуальные. Десятки часов теории. Операторов дронов-камикадзе учат держать стики на пульте, набирать высоту, выходить на цель и поражает ее.

«Гордость, что привношу какой-то вклад бойцам. Мы помогаем очень сильно особенно пехоте. Даем путь. Тропинка свободная - слетала разведка», - поделился оператор БПЛА с позывным Суслик.

Кроме операторов любых типов беспилотников в этом Центре по ускоренной программе готовят специалистов и младших офицеров для других родов войск. Это очередной лейтенантский выпуск. В строю будущие командиры подразделений. Уже в ближайшее время многие из них отправятся в зону проведения специальной военной операции.

Ранее оператор беспилотников с позывным Иваныч рассказал, что военнослужащим, которые управляют дронами, сражаться не проще, чем пехотинцам. Он отметил, что приходится находиться там, где мотострелки, но при этом еще приходится и следить за оборудованием для БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.