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Боец Иваныч заявил, что операторам БПЛА сражаться не проще пехоты

Иваныч отметил, что он находился там же, где мотострелки, но при этом ему еще надо было следить за оборудованием для беспилотных летательных аппаратов.
Виктория Косогляденко 2024-10-17 11:04:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Иваныч рассказал корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко о том, как ведут боевые действия расчеты БПЛА. 

Он отметил, что все лето ему довелось провести в «красной зоне», работая непосредственно на линии боевого соприкосновения, находясь рядом с мотострелками.

«На самом деле ты приходишь в ту же землянку, что и пехота, но тебе еще надо выставить оборудование, антенну, а еще и зарядить все это дело, найти и поразить врага. На самом деле это очень сложная профессия», - подчеркнул Иваныч. 

Корреспондент уточнила, что Иваныч занимается разведкой территории неприятеля в районе Днепра в Херсонской области. Он корректирует огонь артиллерии и выискивает позиции врага. 

Ранее сообщалось, что FPV-дроны Вооруженных сил России уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #беспилотники #Днепр #наш эксклюзив #Херсонская область
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