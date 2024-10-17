Боец Иваныч заявил, что операторам БПЛА сражаться не проще пехоты

Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Иваныч рассказал корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко о том, как ведут боевые действия расчеты БПЛА.

Он отметил, что все лето ему довелось провести в «красной зоне», работая непосредственно на линии боевого соприкосновения, находясь рядом с мотострелками.

«На самом деле ты приходишь в ту же землянку, что и пехота, но тебе еще надо выставить оборудование, антенну, а еще и зарядить все это дело, найти и поразить врага. На самом деле это очень сложная профессия», - подчеркнул Иваныч.

Корреспондент уточнила, что Иваныч занимается разведкой территории неприятеля в районе Днепра в Херсонской области. Он корректирует огонь артиллерии и выискивает позиции врага.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.