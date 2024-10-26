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На борту разбившегося вертолета санавиации Ми-2 не было пациентов

По предварительным данным, на борту находился гендиректор компании, которой принадлежит упавший вертолет.
Игнат Далакян 2024-10-26 19:37:28
© Фото: МЧС России

На борту упавшего в Кировской области вертолета санавиации не было пациентов. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.

«Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера», - отметил губернатор Кировской области в своем телеграм-канале.

«Звезде» подтвердили, что вертолет принадлежит частной авиакомпании ООО «Вяткаавиа», которая находится в Кирове. Она предоставляет воздушные суда медицинским работникам, спасателям и другим ведомствам.

Предварительно, на борту находился гендиректор компании, пилот Валентин Комлев.

Ранее стало известно, что при крушении вертолета санавиации Ми-8 в Кировской области погибли три человека. По предварительной информации МЧС России, на борту находилось четыре человека. Одного до сих пор ищут.

#в стране и мире #вертолет #Ми-8 #Кировская область #крушение #Санавиация
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