На борту разбившегося вертолета санавиации Ми-2 не было пациентов

На борту упавшего в Кировской области вертолета санавиации не было пациентов. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.
«Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера», - отметил губернатор Кировской области в своем телеграм-канале.
«Звезде» подтвердили, что вертолет принадлежит частной авиакомпании ООО «Вяткаавиа», которая находится в Кирове. Она предоставляет воздушные суда медицинским работникам, спасателям и другим ведомствам.
Предварительно, на борту находился гендиректор компании, пилот Валентин Комлев.
Ранее стало известно, что при крушении вертолета санавиации Ми-8 в Кировской области погибли три человека. По предварительной информации МЧС России, на борту находилось четыре человека. Одного до сих пор ищут.
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