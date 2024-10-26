Политолог: США действуют в Грузии методом «мягкой силы»

На парламентских выборах в Грузии, которые проходят сегодня, 26 октября, США используют небольшие политические партии в стране, чтобы забрать голоса правящей «Грузинской мечты». Политический советник Сергей Маркелов заявил «360», что таким образом оппозиция пытается вернуть доверие избирателей и передать государство под контроль Штатов.

«(В выборах - Прим. ред.) участвуют 20 с лишним партий. Зачем нужен этот первый шаг?… Ответ понятен даже зрителю, которому наплевать на грузинскую политику, понятен: нужно разжижать голоса лидера, уменьшить их долю, чтобы потом сделать коалиционный, скандальный, постоянно неспокойный парламент, который будет постоянно решать внутриполитические проблемы, а не заниматься законодательством и развитием собственной страны», - рассказал политический советник.

Он также отметил, что Вашингтон действует по отработанной схеме - использует доктрину мягкой силы.

Местные власти не исключают возможность массовых протестов после выборов, поэтому за несколько дней до до них силовые структуры закупили водометы и предупредили граждан, что будут использовать все силы для подавления волнений. На Западе выборы уже назвали недемократическими.