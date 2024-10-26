Додик заявил, что в вопросах БРИКС не подчиняется Западу

Республика Сербская не находится в подчинении у правительств стран Запада в контексте присоединения к БРИКС и по другим вопросам.

Президент Милорад Додик заявил, что его балканская страна находится в специфическом месте, где Запад имеет присутствие. Он прокомментировал свое недавнее заявление относительно желания примкнуть к объединению БРИКС и давление Запада из-за решения принять участие в саммите.

«Мы находимся в специфической локации, на Балканах, где западные силы, можно сказать, "забронировали" это место для того, чтобы оказывать на нас влияние. И конечно же, из-за этого положения мы ощущаем на нас давление со стороны стран Запада, которые хотят, чтобы мы их слушались, а не выступали в качестве партнеров», - рассказал Додик в интервью ТАСС.

Он отметил, что считает себя демократически выбранным лидером Республики Сербской, который должен представлять этот сербский народ, но не «подчиняться каким-то западным правительствам».

Республика Сербская является энтитетом Боснии и Герцеговины, в 1992 году ставшая самопровозглашенным государством. В 1995 году республика стала составной частью Боснии и Герцеговины.

Сутками ранее во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по завершении саммита БРИКС Додик попросил его включить Республику Сербскую в состав объединения.