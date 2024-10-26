МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Додик заявил, что в вопросах БРИКС не подчиняется Западу

Президент Додик заявил, что не подчиняется западным правительствам, в том числе по вопросам, которые связаны с БРИКС.
Марина Крижановская 2024-10-26 00:36:23
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress

Республика Сербская не находится в подчинении у правительств стран Запада в контексте присоединения к БРИКС и по другим вопросам.

Президент Милорад Додик заявил, что его балканская страна находится в специфическом месте, где Запад имеет присутствие. Он прокомментировал свое недавнее заявление относительно желания примкнуть к объединению БРИКС и давление Запада из-за решения принять участие в саммите.

«Мы находимся в специфической локации, на Балканах, где западные силы, можно сказать, "забронировали" это место для того, чтобы оказывать на нас влияние. И конечно же, из-за этого положения мы ощущаем на нас давление со стороны стран Запада, которые хотят, чтобы мы их слушались, а не выступали в качестве партнеров», - рассказал Додик в интервью ТАСС.

Он отметил, что считает себя демократически выбранным лидером Республики Сербской, который должен представлять этот сербский народ, но не «подчиняться каким-то западным правительствам».

Республика Сербская является энтитетом Боснии и Герцеговины, в 1992 году ставшая самопровозглашенным государством. В 1995 году республика стала составной частью Боснии и Герцеговины.

Сутками ранее во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по завершении саммита БРИКС Додик попросил его включить Республику Сербскую в состав объединения.

#в стране и мире #Запад #Балканы #брикс #давление #Республика Сербская #Милорад Додик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 