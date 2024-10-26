УЕФА отстранила польских судей, укравших пьяными дорожный знак

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от работы польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла за кражу дорожного знака в пьяном виде. Арбитры дисквалифицированы до конца текущего сезона, сообщил BBC Sport.

В начале августа Франковский и Мусял были задержаны полицией в ночь перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между украинским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс». На игре они должны были исполнять обязанности видеоассистентов рефери, но накануне выпили и украли дорожный знак. Позднее у них в крови нашли повышенное содержания алкоголя и поместили в вытрезвитель.

По мнению контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, польские судьи нарушили основные правила достойного спорта. Также отмечается, что они дискредитировали спорт своей выходкой.