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УЕФА отстранила польских судей, укравших пьяными дорожный знак

Польские судьи были задержаны в начале августа перед матчем между украинским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» Лиги чемпионов.
Игнат Далакян 2024-10-26 16:42:45
© Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallookpress

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от работы польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла за кражу дорожного знака в пьяном виде. Арбитры дисквалифицированы до конца текущего сезона, сообщил BBC Sport.

В начале августа Франковский и Мусял были задержаны полицией в ночь перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между украинским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс». На игре они должны были исполнять обязанности видеоассистентов рефери, но накануне выпили и украли дорожный знак. Позднее у них в крови нашли повышенное содержания алкоголя и поместили в вытрезвитель.

По мнению контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, польские судьи нарушили основные правила достойного спорта. Также отмечается, что они дискредитировали спорт своей выходкой.

#в стране и мире #Футбол #UEFA #судья #польские судьи
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