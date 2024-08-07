Пьяные польские судьи Лиги чемпионов задержаны за кражу дорожного знака

Польская полиция задержала судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла в состоянии алкогольного опьянения за кражу дорожного знака. Об этом сообщает «360» со ссылкой на TVP Sport.

Издание сообщает, правоохранители задержали их и отправили в вытрезвитель. Оказалось, что у Бартоша в крови было 1,7 промилле алкоголя, а у Томаша 1,8.

Уточняется, что их уже отстранили от работы на матче Лиги чемпионов. Фамилии нарушителей также вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА.



Им грозит дополнительные санкции и штрафы, контракты с арбитрами могут быть расторгнуты после проведения расследования.