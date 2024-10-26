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Вучич назвал главу ЦБ РФ Набиуллину гением

Президент Сербии поражен стабильностью российской экономики.
Таисия Кваша 2024-10-26 15:12:56
© Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что восхищен профессионализмом председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Он отметил, что несмотря на санкции стран Запада и другие сложности, экономика России остается на стабильном уровне.

«Все время говорят о фантастической российской экономике. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений», - сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.

Сербский лидер также отметил, что удивлен способностью российской экономики развиваться даже в тяжелое время.

Ранее министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что Россия для Сербии является братской страной. Он также отметил, что 90% населения страны придерживаются такого мнения.

#Экономика #в стране и мире #Александр Вучич #Эльвира Набиуллина #гений
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