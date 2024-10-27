В России создадут корабль, перевозящий до 20 «Калибров»

Российские кораблестроители представили макет корабля проекта «Сарсар», который способен перевозить до 20 крылатых ракет «Калибр». Об этом в программе «Военная приемка» рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов.

«В нем уже заложен элемент увеличения количества "Калибров". Если до этого мы перевозили восемь "Калибров", то здесь уже предложено 16, а то и до 20 можно довести. Это продолжение проекта 21631, "Большого Буяна". У него уже полторы тысячи тонн водоизмещения. Мы его просто растянули и дополнили», - рассказал Мистахов.

Руководитель добавил, что корабли проекта «Сарсар», помимо «Калибров» будут иметь на вооружении обновленные системы ПВО, новые артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

Напомним, что в настоящее время построено 12 кораблей проекта «Буян-М», каждый из которых может нести восемь ракет «Калибр». Это корабли применялись российскими войсками в Сирии.

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