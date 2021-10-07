Армия Опубликованы кадры пусков «Калибров» с МРК «Великий Устюг» на Каспии Андрей Аркадьев Александр Алексеев Мишени, имитирующие объекты условного противника на побережье острова Чечень, были успешно поражены. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» выполнил стрельбу «Калибрами» по береговым целям из акватории Каспийского моря. Кадры пусков крылатых ракет публикует «Звезда». Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Углич» отработали электронные пуски ракет. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль «Дагестан». «Великий Устюг» - малый ракетный корабль проекта 21 631 «Буян-М», является вторым серийным кораблем проекта. Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК». Осенью 2015 года МРК «Великий Устюг» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары «Калибрами» по объектам террористов в Сирии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика