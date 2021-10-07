Опубликованы кадры пусков «Калибров» с МРК «Великий Устюг» на Каспии
Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» выполнил стрельбу «Калибрами» по береговым целям из акватории Каспийского моря. Кадры пусков крылатых ракет публикует «Звезда».
Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Углич» отработали электронные пуски ракет. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль «Дагестан».
«Великий Устюг» - малый ракетный корабль проекта 21 631 «Буян-М», является вторым серийным кораблем проекта. Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК».
Осенью 2015 года МРК «Великий Устюг» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары «Калибрами» по объектам террористов в Сирии.