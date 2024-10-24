МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Люблино ввели карантин из-за высокой заболеваемости бешенством

Ограничения продлятся до 22 декабря 2024 года.
Анастасия Бобылева 2024-10-24 02:32:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В районе Люблино ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью бешенством среди домашних животных. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В период карантина ограничивается ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию питомцев и запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые предполагают скопление большого количества животных в одном месте, передает содержание документа RT.

Карантин ввели после того, как в одном из жилых помещений 21 и 22 октября зафиксировали случаи заболевания домашних животных бешенством.

#в стране и мире #карантин #Животные #бешенство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 