В Люблино ввели карантин из-за высокой заболеваемости бешенством

В районе Люблино ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью бешенством среди домашних животных. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В период карантина ограничивается ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию питомцев и запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, которые предполагают скопление большого количества животных в одном месте, передает содержание документа RT.

Карантин ввели после того, как в одном из жилых помещений 21 и 22 октября зафиксировали случаи заболевания домашних животных бешенством.