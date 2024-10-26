В Грузии возбудили уголовное дело из-за вброса бюллетеней

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту возможного вброса бюллетеней группой граждан на избирательном участке в районе Марнеули недалеко от Тбилиси. Об этом сообщил глава ЦИК страны Георгий Каландаришвили.

«Как мне стало известно, МВД Грузии возбудило уголовное дело по поводу указанного дела», - сказал на брифинге глава ЦИК Грузии.

Каландаришвили также попросил министерство оперативно провести процедуры, чтобы предоставить обществу объективную информацию.

Глава ЦИК страны потребовал у окружной избирательной комиссии Марнеули срочно собрать заседание и разобраться в ситуации. По словам Каландаришвили, подобные случаи наносят вред электоральной обстановке и вызывают вопросы по поводу результатов голосования.

Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. На них представлены 18 партий. Чтобы пройти в парламент партии должны преодолеть барьер в 5%. В стране и за ее пределами открыто более 3,1 тысяч избирательных участков.