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В Великобритании заявили, что враждебность к России саморазрушительна

Лидер партии «Наследие» Кертен также призывал прекратить поставки вооружений Украине.
Глеб Владовский 2024-10-26 14:17:17
© Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Попытки западных стран изолировать Россию провалились. Так прокомментировал в соцсетях состоявшийся в Казани саммит БРИКС лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны Запада является саморазрушительной», - приводит его слова RT.

Телеканал также напоминает, что Кертен призывал прекратить поставки вооружений Украине. Аргументировал эти призывы он тем, что поставки оружия Киеву делают Британию и другие страны Запада активными участниками конфликта с РФ.

Напомним, с 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС. В мероприятии приняли участие делегаты из 36 стран.

#Россия #в стране и мире #Великобритания #брикс #саммит Брикс
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