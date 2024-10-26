Попытки западных стран изолировать Россию провалились. Так прокомментировал в соцсетях состоявшийся в Казани саммит БРИКС лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны Запада является саморазрушительной», - приводит его слова RT.

Телеканал также напоминает, что Кертен призывал прекратить поставки вооружений Украине. Аргументировал эти призывы он тем, что поставки оружия Киеву делают Британию и другие страны Запада активными участниками конфликта с РФ.

Напомним, с 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС. В мероприятии приняли участие делегаты из 36 стран.