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Фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем из-за его отношений с РФ

Вучевич провел переговоры с российским министром экономразвития, после чего было принято такое решение.
Анастасия Бобылева 2024-10-26 01:17:25
© Фото: Tomislav Georgiev XinHua Globallookpress

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не встретится с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. Это связано с тем, что ранее Вучевич провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом рассказал глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жоффре, пишет агентство AFP.

«Мы отменили встречу с премьер-министром после встречи с министром Российской Федерации», - передает слова Жоффре Life.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад продолжает пытаться сменить власть в Сербии. Однако, по его словам, Белград не позволит это сделать.

#Россия #в стране и мире #Сербия #ЕС #Урсула фон дер Ляйен
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