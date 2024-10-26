Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не встретится с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем. Это связано с тем, что ранее Вучевич провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом рассказал глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жоффре, пишет агентство AFP.

«Мы отменили встречу с премьер-министром после встречи с министром Российской Федерации», - передает слова Жоффре Life.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад продолжает пытаться сменить власть в Сербии. Однако, по его словам, Белград не позволит это сделать.