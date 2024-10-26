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Володин рассказал, какие законы вступают в силу в ноябре

Ужесточатся законы, направленные на миграционную сферу, а полномочия иноагентов в органах власти будут прекращены досрочно.
Таисия Кваша 2024-10-26 11:36:07
© Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие новые законы в стране вступят в действие в ноябре этого года. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале. Законы, в частности, касаются мигрантов, иноагентов и блогеров.

Так с 7 ноября ужесточат правила въезда мигрантов в страну. Теперь въезжающих в страну обязуют сдавать государственную геномную регистрацию в целях установления личностей иностранцев или лиц без гражданства. Также будет обязателен перевод имен и фамилий иностранных граждан или лиц без гражданства.

Напомним, что в декабре 2021 года трудовых мигрантов и иностранных лиц, въезжающих в страну на длительный срок, обязали проходить дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.

С 21 ноября придет в действие закон о присяге, в котором решения о выдаче гражданства без присяги будут недействительными. Так лица, принятые в гражданство РФ, но не давшие присягу, должны до 20 ноября включительно ее принести.

С 1 ноября РКН введет перечень блогов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В случае отсутствия информации в данном перечне владелец блога не сможет размещать у себя рекламы у принимать предложения о финансировании. Кроме того, мессенджеры должны блокировать анонимные сообщения, полученные без согласия пользователя. Такие меры будут направлены против мошенников.

Новый закон введут на ограничения действий иностранных агентов в органах власти. Так с 11 ноября их полномочия будут прекращены досрочно, если их статус будет сохранен по состоянию на 15 мая 2024 года.
Появятся новые дополнения в российское законодательство в природоохранной сфере. С 7 ноября установят возможность постоянного рейда, направленных на пресечение нарушений правил особо охраняемых природных территорий.

Также в конце ноября власти регионов будут разрабатывать и утверждать планы локализации лесных пожаров, а также проводить мероприятия по предупреждению ЧС в природных зонах (кроме земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий).

#Вячеслав Володин #Госдума РФ #иноагенты #блогеры
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