Моди поделился с Шольцем впечатлениями о встрече с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером Германии Олафом Шольцем своими впечатлениях от встречи с лидерами России и Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого замглавы МИД страны Викрама Мисри. Немецкий политик Канцлер прибыл в Индию с официальным визитом по приглашению премьера.

«Премьер-министр поделился с канцлером...также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и некоторыми идеями», - приводит слова дипломата агентство.

Дипломат подчеркнул, что Индия не является нейтральной в конфликте, поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса и готова поддержать любую инициативу.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обратили внимание на предпочтение Моди отправиться на саммит БРИКС в Россию вместо встречи стран Содружества на островном государстве Самоа.