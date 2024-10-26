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Моди поделился с Шольцем впечатлениями о встрече с Путиным

Индийский премьер подчеркнул, что Нью-Дели не является нейтральной стороной. Индия выступает за мир.
Глеб Владовский 2024-10-26 10:29:36
© Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером Германии Олафом Шольцем своими впечатлениях от встречи с лидерами России и Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого замглавы МИД страны Викрама Мисри. Немецкий политик Канцлер прибыл в Индию с официальным визитом по приглашению премьера.

«Премьер-министр поделился с канцлером...также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и некоторыми идеями», - приводит слова дипломата агентство.

Дипломат подчеркнул, что Индия не является нейтральной в конфликте, поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса и готова поддержать любую инициативу.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обратили внимание на предпочтение Моди отправиться на саммит БРИКС в Россию вместо встречи стран Содружества на островном государстве Самоа.

#Россия #в стране и мире #Индия #Украина #Германия #Олаф Шольц #нарендра моди
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