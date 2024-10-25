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Новые купюры номиналом 5 000 рублей появились в регионах России

Банкноты ввели в оборот в Алтайском и Пермском крае, а также в Курской области.
Глеб Владовский 2024-10-25 09:26:21
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Новые купюры номиналом 5 000 рублей начали появляться в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России.

«Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», - приводит агентство слова эксперта барнаульского отделения Юлии Лужновой.

По данным ГТРК «Курск», новые банкноты появились в Курской области 23 октября. Отмечается, что купюры образца 1997 года будут вытеснять еще несколько лет. Массовое появление новых банкнот ожидается в ноябре-декабре.

Напомним, что 16 октября 2023 года Центральный банк России представил новые модернизированные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

#в стране и мире #Пермский край #Алтайский край #ЦБ #банкноты #новые купюры
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