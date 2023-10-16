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ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Елизавета Кондрикова
12:54 16.10.2023
На новой тысячерублевой купюре изображены известные места Нижнего Новгорода, на пятитысячной - Екатеринбурга.
© Видео: Центробанк Росии © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Центральный банк России представил новые модернизированные купюры номиналом тысяча и пять тысяч рублей. Презентация новых банкнот прошла на пресс-конференции, которую возглавлял зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

«Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс», - говорится в пресс-релизе Центробанка.

Цветовая гамма купюр образца 2023 года осталась такой же, изменились изображения на них: на тысячерублевой купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, на пятитысячной купюре - Екатеринбурга.

Изменения связаны с повышением качества банкнот, их долговечности и прочности для большего удобства использования. Также на новых банкнотах будет изображен QR-код, который ведет на сайт ЦБ России, где можно будет прочитать информацию об оформлении банкнот.

По сообщению ЦБ РФ, модернизированные купюры будут поступать в обращение постепенно, они будут использоваться наравне с банкнотами 1997 года. Купюры нового образца будут приниматься для оплаты товаров и услуг без исключения.

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