Количество жертв ударов ЦАХАЛ по Ливану увеличилось до 2 530 человек

Количество погибших в Ливане от ударов ЦАХАЛ с октября прошлого года возросло до 2 530 человек. Ранения получили 11 803 жителя, сообщает комитет чрезвычайных ситуаций ливанского правительства.

«Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2 530 человек, ранены 11 803», - цитирует РИА Новости сообщение.

Кроме того, в отчете говорится, что за последние 24 часа в разных районах Ливана погибли 63 человека, еще 234 - ранены.

Ранее из-за удара израильской армии по жилому дому в Бейруте погибли четыре человека. Отмечается, что более 20 пострадали.