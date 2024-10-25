В Магадане сильная метель вызвала коллапс автодвижения

Сильная метель неожиданно обрушилась на Магадан. «Звезда» опубликовала видеозапись последствий непогоды в городе.

На кадрах видно, как улицы замело сильным снегопадом, в результате которого затруднено движение на автодорогах. Местным жителям приходится прикладывать немало усилий, чтобы вызволить застрявшие в снегу транспортные средства. Пострадавшим в результате непогоды также оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

В ГУ МЧС России по Магаданской области призвали воздержаться от дальних поездок на автомобилях. В случае крайней необходимости необходимо проверить состояние транспортного средства.