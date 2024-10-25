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В Магадане сильная метель вызвала коллапс автодвижения

«Звезда» опубликовала кадры последствий непогоды в городе.
Глеб Владовский 2024-10-25 06:47:16
© Фото: mchs_magadan Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Сильная метель неожиданно обрушилась на Магадан. «Звезда» опубликовала видеозапись последствий непогоды в городе.

На кадрах видно, как улицы замело сильным снегопадом, в результате которого затруднено движение на автодорогах. Местным жителям приходится прикладывать немало усилий, чтобы вызволить застрявшие в снегу транспортные средства. Пострадавшим в результате непогоды также оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

В ГУ МЧС России по Магаданской области призвали воздержаться от дальних поездок на автомобилях. В случае крайней необходимости необходимо проверить состояние транспортного средства.

#МЧС РФ #метель #снегопад #наш эксклюзив #Магадан
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