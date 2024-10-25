Военнослужащие группировки «Восток» показали свою работу на Южно-Донецком направлении. На опубликованных кадрах наши зенитчики наносят удары из ЗРК «Бук» по беспилотникам ВСУ.

Зенитная управляемая ракета уходит в небо. Спустя 10 секунд громкий хлопок - боевая часть ракеты разрывается на тысячи мелких осколков, поражая все вокруг. На высоте два километра уничтожен украинский беспилотник «Фурия» - разведчик самолетного типа. Для наших зенитчиков на Южно-Донецком направлении он практически ежедневно становится целью, как и ракеты систем залпового огня западного производства.

Комплекс «Бук» выезжает на очередное боевое дежурство. У каждой машины два расчета. Так, работая посменно, зенитчики из Забайкалья контролируют небо в режиме 24/7. Установка видит цели за сотню километров и уничтожает с расстояния больше 30 километров.

Пока один расчет отдыхает и пополняет боекомплект, другой уже находится на боевом дежурстве, обеспечивая безопасность не только воинских подразделений, но и мирных жителей уже освобожденных территорий.

Ранее экипажи Су-25 уничтожили живую силу украинских националистов в Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.