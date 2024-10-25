МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Бук» уничтожил в небе украинскую «Фурию» на Южно-Донецком направлении

«Бук» видит цели за сотню километров и может уничтожить их с расстояния более 30 километров.
Павел Кольцов 2024-10-25 06:03:13
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие группировки «Восток» показали свою работу на Южно-Донецком направлении. На опубликованных кадрах наши зенитчики наносят удары из ЗРК «Бук» по беспилотникам ВСУ.

Зенитная управляемая ракета уходит в небо. Спустя 10 секунд громкий хлопок - боевая часть ракеты разрывается на тысячи мелких осколков, поражая все вокруг. На высоте два километра уничтожен украинский беспилотник «Фурия» - разведчик самолетного типа. Для наших зенитчиков на Южно-Донецком направлении он практически ежедневно становится целью, как и ракеты систем залпового огня западного производства.

Комплекс «Бук» выезжает на очередное боевое дежурство. У каждой машины два расчета. Так, работая посменно, зенитчики из Забайкалья контролируют небо в режиме 24/7. Установка видит цели за сотню километров и уничтожает с расстояния больше 30 километров.

Пока один расчет отдыхает и пополняет боекомплект, другой уже находится на боевом дежурстве, обеспечивая безопасность не только воинских подразделений, но и мирных  жителей уже освобожденных территорий.

Ранее экипажи Су-25 уничтожили живую силу украинских националистов в Курской области. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ЗРК Бук #наш эксклюзив #Фурия #Южно-Донецкое направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 