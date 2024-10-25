Реставраторы изменили форму зрительного зала консерватории Петербурга

В декабре первые концерты даст Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Сейчас идет финальный этап ее реставрации, но съемочную группу телеканала «Звезда» пустили в здание.

Большой зал по сути создан заново. Вместо прямоугольного он стал подковообразным - как в Большом театре или в La Scala. Для технологии переменной акустики смонтирована современная электронная начинка, а сцена получила 120 подъемных механизмов и превратилась в трансформер.

В старейшей консерватории России преподавал сам Римский-Корсаков, а учились в ней Петр Чайковский, Евгений Мравинский, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович. Реставрация уникального комплекса длилась более 10 лет, но президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству ускорить работы, и теперь они завершаются на год раньше срока.

В концертном зале имени Глазунова работы уже фактически закончены. Пока они велись находящийся здесь орган укрывали специальным саркофагом. Сейчас он уже разобран и можно увидеть, что корпус инструмента тоже отреставрирован. Фасад органа сохранился с XIX века, а сам инструмент - новый.

Восстановление консерватории признано одним из крупнейших проектов реставрации во всей Европе, общая площадь объекта - более 30 тысяч квадратных метров. Ее внутренний двор накрыли стеклянным прозрачным куполом, причем таких двориков здесь два. Благодаря этому решению полезная площадь увеличилась на 700 квадратных метров.

Пока здесь слышна только какофония строительных работ - на объекте круглосуточно заняты более 2 000 человек. Но уже в декабре в обновленной консерватории снова зазвучит музыка.

Ранее реставраторы показали, как восстанавливали советское панно из стекла. Весь процесс реставрации шел около двух месяцев, значительная часть панно скрывалась под слоем штукатурки, но теперь его полностью очистили от нее.