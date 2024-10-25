Путин пояснил, зачем Запад обвиняет Россию в причастности к беспорядкам

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявления, что Москва якобы организует беспорядки в странах Запада. Его заявление прозвучало во время двусторонней встречи с коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком.

Такие заявления, подчеркнул российский лидер, - это желание не брать на себя ответственность за ошибки и вызвано стремлением доминировать.

«Попытки демонизировать Россию. Сегодня вот, на пресс-конференции, задавался вопрос о том, что не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь! Нам еще только не хватало, да и инструментов у нас таких нет - организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред какой-то. Но это все только для того, чтобы продвигать свою собственную повестку и уйти от ответственности за те фундаментальные ошибки, которые Запад делал в отношении других стран, стараясь во что бы то ни стало, именно во что бы то ни стало, и любой ценой обеспечить свое доминирование», - пояснил российский президент.

Напомним, вечером в четверг, 24 октября, Путин ответил на вопрос журналиста BBC, «зачем Россия готовит беспорядки на улицах европейских городов».

Тогда российский лидер ответил, что страны Запада «переваливают с больной головы на здоровую», добавив, что происходящее там является исключительно следствием внутренней политики отдельных стран.