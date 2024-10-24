Путин назвал чушью заявления о том, что РФ сеет хаос в западных странах

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия сеет хаос в западных странах. Такой российский лидер ответил на вопрос журналиста BBC о том, «зачем Россия готовит беспорядки на улицах европейских городов».

«Послушайте меня... Ну, это полная чушь», - сказал российский президент.

По словам Владимира Путина, страны Запада «переваливают с больной головы на здоровую». Российский лидер отметил, что происходящее в некоторых городах Европы является исключительно следствием внутренней политики отдельных стран.

Ранее Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что мир уже живет как одна большая семья, но и в ней бывают скандалы и размоловки, а иногда дело доходит и до драки. Так президент России ответил на слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что «все в мире должны жить как одна большая семья».