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Израиль нанес шесть авиаударов по кварталу Харет-Хорейк в Бейруте

Ранее, в ночь на 25 октября, израильские ВВС нанесли удары по пригородам Бейрута 13 раз.
Анастасия Бобылева 2024-10-25 23:52:07
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Израильские истребители шесть раз за час атаковали квартал Харет-Хорейк на юге Бейрута, где находятся объекты ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет Lebanon Debate.

«Шесть израильских рейдов на Харет-Хорейк в южном пригороде Бейрута произошло менее чем за час», - сообщает издание.

В предыдущую ночь израильские ВВС 13 раз атаковали пригороды Бейрута, разрушив не менее шести домов.

Также ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ по жилому дому в районе Хасбайя. Там находились съемочные группы ряда арабских и ливанских СМИ, три журналиста погибли в результате авиаудара.

#в стране и мире #Израиль #Бейрут #ливан
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