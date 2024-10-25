Израиль нанес шесть авиаударов по кварталу Харет-Хорейк в Бейруте

Израильские истребители шесть раз за час атаковали квартал Харет-Хорейк на юге Бейрута, где находятся объекты ливанского военизированного шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет Lebanon Debate.

«Шесть израильских рейдов на Харет-Хорейк в южном пригороде Бейрута произошло менее чем за час», - сообщает издание.

В предыдущую ночь израильские ВВС 13 раз атаковали пригороды Бейрута, разрушив не менее шести домов.

Также ранее стало известно об атаке ЦАХАЛ по жилому дому в районе Хасбайя. Там находились съемочные группы ряда арабских и ливанских СМИ, три журналиста погибли в результате авиаудара.