МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Художники показали процесс создания нового детского мультсериала о гонках

Первая серия российского мультсериала для детей «Супер Ралли. Тайна двух планет» выйдет в эфир 4 ноября в программе «Спокойной ночи, малыши!».
Анастасия Бобылева Лана Иден 2024-10-25 02:58:38
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве представили новый российский мультсериал о разумных гоночных автомобилях «Супер Ралли. Тайна двух планет». Мульсериал уже называют ярким вызовом западным проектам.

Сомнений у создателей нет: космические гонщики покорят не только отечественого зрителя.  Вскоре после премьеры команду супер-ралли ждет большой заграничный телезаезд - мультсериал покажут китайскому зрителю. Фантастическую историю, возможно, увидит даже Илон Маск.

«Первыми, кто захотел с нами войти в партнерство - это китайские анимационные компании. И я надеюсь, что уже где-то в марте будет премьера нашего сериала там. Почему я сказал про Маска - это не просто так. Если вы обратили внимание, здесь очень многие идеи связаны с электрокарами, энергокарами, и мы в качестве подарка ему отправим, я надеюсь, что он посмотрит», - рассказал создатель мультсериала Александр Митрошенков.

Не бросать друзей в беде, быть честным, оставаться собой и никогда не сдаваться - девиз героев сериала.  У каждой машины свой собственный характер и даже сверхспособности от суперскорости до телепортации. Найти в сериале близкого по духу персонажа сможет зритель любого возраста.

«Моему сыну 12 лет, и он уже знает, что такое картинг, он это почувствовал. Мне кажется, сыну бы понравилась эта история. Там есть аспект драматургический, есть мораль, есть плохое поведение и хорошее, показано, как из этого выходить», - поделилась впечатлениями телеведущая Оксана Федорова.

Над созданием мультипликационной экшн-истории трудилось около ста человек. Художники постарались буквально оживить каждого героя. За каждой деталью, показанной в сериале, стоят несколько месяцев кропотливой работы.

«Самая трудоемкая часть была - это создание большого количества локаций. Это целые миры, которые точно так же состоят из десятков миллионов полигонов», - сообщил 3D-художник Андрей Шураев.

Первая серия мультсериала «Супер Ралли. Тайна двух планет» выйдет в эфир 4 ноября в программе «Спокойной ночи, малыши!».

Ранее заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева рассказала, как возила «Спокойной ночи, малыши» в США. Она поехала туда только с одной из кукол - со Степашкой, и озвучивать его ей пришлось самой.

#в стране и мире #дети #анимация #Мультсериал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 