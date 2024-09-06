Веденеева рассказала, как возила «Спокойной ночи, малыши» в Америку

В отличие от школьного - этот звонок тотчас собирает всех детей. Начальная заставка нынешней эпохи не сильно отличается от советской. В этом один из первых секретов долголетия передачи: преемственность традиций.

И все же в ногу со временем - широкие мониторы, полный обзор для тех, кто всегда по ту сторону кадра, но чьи голоса так любят дети. Актриса Ирина Ланкина с Каркушей уже 8 лет - характер и голос персонажа остались неизменными, а вот наряды перед каждой программой подбирают новые.

Бантики - определенного размера. А какая трагедия, когда она теряет бантик!

«Берешь куклу - ну как она может не поднять настроение? Я ж такая обаятельная и привлекательная! Понимаете? С этими детьми само по себе настроение сразу же поднимается», - говорит артистка.

Рядом - мама Степашки, легендарная Наталья Голубенцева. Уже 50 лет как они вместе. Образ милого зайца создавала своим талантом, воображением и обаянием. А как ее любит камера! Начало 60-х и первые эпизоды программы - Голубенцева в кадре. Но Буратино зрителя не удержал. То ли дело Степашка - он говорит в эфире голосом Голубенцевой больше полувека.

Съемки часто бывали выездными и даже экстремальными.

«Мы сидели в воде, а наши герои Хрюша и Степашка тонули, потому что они взяли какой-то дырявый круг и без разрешения поплыли по озеру и стали тонуть. И когда наш общий план, мы ныряли с головой, а эти сидели барахатались в этом кругу. Дублей было много!» - рассказывает заслуженная артистка РФ.

Четыре главных героя: хулиганистый Хрюша, рассудительный Филя, ласковый Степашка и кокетливая Каркуша - все это собирательный образ одного ребенка. И это второй секрет передачи. Ну а третий - их соведущие, знаменитые дяди и тети. В советский период и начале 90-х это Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева. Сейчас у них есть свои звезды на «Галерее звезд телевидения и радио». А тогда они просто учили детей верить в сказку.

«Один мальчик, я помню, в компании своих друзей - наверное, ему было лет 5 - он ко мне подбежал: я знаю, что Хрюша не настоящий! У меня папа режиссер, он мне сказал. Я говорю: ты вчера смотрел передачу? - Да! - А ты видел, как Хрюша рисовал? - Да! - Ну ты же видел, что он карандаш держал в своем копытце? И у ребенка такая пауза!» - рассказывает заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева.

Эта передача - на 100% отечественный продукт. Четыре кукольных друга прославились далеко за пределами Советского Союза: первая заграничная командировка Степашки - в Америку!

«Американская программа на NBC "Соседи мистера Роджерса" - она тоже была посвящена маленьким детям. Там мужчина ведущий, и у него единственная кукла, которую он держал на руке, - тигренок. Советское время. Государство решило сэкономить. Отправили меня одну. Поскольку Хрюшу я не могла озвучить, меня отправили со Степашкой», - вспоминает Татьяна Веденеева.

Малышей не только развлекали и убаюкивали мультфильмами, но и обучали. Передача всегда затрагивала важные темы - взаимоотношений, выбора профессии и безопасности. Ну кто как не проказник Хрюша лучше всего объяснит, что спички детям - не игрушка.

«Там же огонь нельзя разжигать. Огнетушители были и привезли специальные костюмы. Мы обучали, учили наших малышей именно любви, дружбе. По-моему, от того, что это откликалось в детском сердечке, это живет до сих пор», - говорит заслуженный артист РФ Юрий Григорьев.

Прививали любовь к животным, учили готовить и - музыкальной грамоте.

Время меняется, а за ним меняется и поколение.

«У нас появилась целая рубрика о финансовой грамотности. Потому что дети-то уже другие, им хочется ходить самим в магазин. У некоторых из них даже есть кредитные карты, которые им дают родители. И они должны знать, откуда берутся деньги и как их зарабатывать. У нас, допустим, Хрюша - активный участник социальных сетей. У него много подписчиков, он с ними общается», - рассказывает президент телекомпании «Спокойной ночи малыши» Александр Митрошенков.

Рейтинг передачи настолько высокий, что засыпать с малышами уже недостаточно. Появилась утренняя программа, заставку которой написал, кто бы мог подумать...фронтмен группы Ленинград!

В кадре по-прежнему и легенды советского телевидения, и новые ведущие: Анна Михалкова, Оксана Федорова, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, и много приглашенных гостей. Продюсеры готовятся к съемкам полнометражного фильма с главными героями передачи. Ну а пока - все те же семь дней в неделю в праймтайм с самой известной колыбельной России.