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Т-72Б3 поразил огневую точку ВСУ на Кураховском направлении

После проведения боевой стрельбы экипаж танка сменил огневые позиции на запасные, чтобы исключить нанесение ответного удара со стороны противника.
2024-10-19 12:16:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе боевой работы танк Т-72Б3 «Южной» группировки войск поразил огневую точку ВСУ. С помощью БПЛА выполнялись корректировка огня и фиксирование поражения целей. Об этом сообщает Минобороны России.

Боевая техника работает как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Командир танкового взвода с позывным «Фарух» поделился, какие боевые задачи выполняют экипажи.

«По большей степени мы работаем с закрытых огневых позиций (ЗОП. - Прим. ред.). Наши экипажи выполняют абсолютно любые задачи: работа прямой наводкой, полупрямой, а основная работа, конечно, с ЗОПов», - поделился военный.

Танкисты применяют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон противнику.

«Как показывает практика, с ЗОПов танк стреляет довольно точно. И мы, как правило, работаем конвейерами. Из 22 выстрелов в 17-18 мы точно попадем, как минимум. Коэффициент полезности у танков с закрытых боевых позиций достаточно высокий», - отметил командир танкового взвода.

После того, как танк уничтожил поставленные перед собой цели, экипаж боевой машины сменил огневые позиции на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны врага.

Экипажи танка Т-72Б3 группировки войск «Юг» постоянно поддерживают штурмовиков на Кураховском направлении. Танкисты обеспечивают продвижение российских войск, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Т-72Б3 #Минобороны РФ #танк #военные #спецоперация #экипаж
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