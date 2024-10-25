Юрист перечислила «подводные камни» при покупке апартаментов

Член ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе со «Звездой» перечислила «подводные камни» при покупке апартаментов, которые застройщики упоминают не всегда.

«Вы не можете зарегистрироваться по месту жительства, повышенная коммунальная ставка, нет налоговых льгот, невозможно применить ипотечные программы, нельзя пользоваться материнским капиталом, нет возможности в случае банкротства защитить это жилье, потому что это не жилье», - объяснила член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Именно так и произошло с собственниками апартаментов в жилом комплексе Царицыно. Компания обанкротилась, без жилья и денег осталось 400 человек. Суды из-за недостроя идут с 2014 года, их исход - неизвестен.

«Эти апартаменты мы покупали по 214 ФЗ, по договору долевого участия, но почему-то никто не говорил, что в случае банкротства застройщика, эти нежилые помещения не защищены, и никаких возможностей получить помещение нет», - поделился Аркадий.

Из-за накопившегося комплекса проблем московские власти объявили мораторий на строительство апартаментов.

«Проекты, которые начаты были к строительству, либо решения были приняты решения к строительству - реализовываются. При этом предлагаем девелоперам там, где это возможно - перевести в жилые проекты», - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

И если в Москве апартаментам не рады, то в курортных городах по этому вопросу другое мнение.

«Ряд регионов говорит, что нам апартаменты категорически не нужны, поскольку это несет огромную социальную нагрузку, это вопрос, связанный с безопасностью, прописками и прочим. Ряд регионов говорит, что нужны», - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Есть и еще один важный аспект: от увеличения количества апартаментов страдало качество жизни собственников так называемого классического жилья.



Вместе с тем эксперты рынка недвижимости призывают власти не торопиться с вынесением окончательного запрета.

«Те люди, которые в основном живут в апартаментах, наверное мало кто пользуется детскими садами, школами. Потому что, как правило, это люди не семейные. Апартаменты очень интересны в плане инвестиций. Многие наши клиенты, инвесторы приобретают апартаменты и потом сдают в аренду. При низкой цене высокая арендная ставка»,- объяснила риелтор Наталья Перескокова.

Эксперты обещают, что временная приостановка строительства апартаментов никак не отразится на стоимости жилья.

Ранее юрист объяснил, в чем опасность приобретения апартаментов.