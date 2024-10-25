Около 150 человек вышли на улицы Коркино из-за убийства женщины-таксиста

Около 150 человек вышли на улицы Коркино в результате резонансного убийства женщины-таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отмечается, что убийство вызвало волнения среди местных жителей, требовавших наказать виновника в совершении преступления. Для урегулирования ситуации представители местной власти организовали разъяснительную работу с участниками волнений.

«Сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержанию наиболее активных участников волнений», - говорится в заявлении.

Отмечается, что при подавлении беспорядков два человека получили травмы и их госпитализировали.

Напомним, что в среду, 23 октября, в Коркино обнаружили тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. А 24 октября полицейские раскрыли дело, установив личности двух подозреваемых в нападении.