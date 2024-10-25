МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Солнца будет много»: Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

По словам Вильфанда, похолодание стоит ожидать лишь с четверга следующей недели.
Игнат Далакян 2024-10-25 17:06:57
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Москвичей в выходные ожидает тепло от +6 до +8 градусов, а воскресенье станет самым теплым днем уходящей недели. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнца будет много. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье много солнца, но будут и облака. Это не то чистое небо, которое было в начале этой недели, когда Москва в центре антициклона находилась. Существенных осадков не прогнозируется. В субботу вообще никаких осадков. В воскресенье... есть такой термин "небольшой дождь"», - рассказал Роман Вильфанд.

Рабочая неделя начнется с небольшого дождя, но с комфортной температурой от +5 до +10 градусов днем и до +6 ночью. Похолодание стоит ожидать с четверга - днем около 5-6 градусов выше нуля.

Ранее москвичей предупредили, что предзимье можно ожидать в конце октября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что значительное похолодание ожидается только в последние числа октября.

#Погода #солнце #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 