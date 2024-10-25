«Солнца будет много»: Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Москве

Москвичей в выходные ожидает тепло от +6 до +8 градусов, а воскресенье станет самым теплым днем уходящей недели. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Солнца будет много. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье много солнца, но будут и облака. Это не то чистое небо, которое было в начале этой недели, когда Москва в центре антициклона находилась. Существенных осадков не прогнозируется. В субботу вообще никаких осадков. В воскресенье... есть такой термин "небольшой дождь"», - рассказал Роман Вильфанд.

Рабочая неделя начнется с небольшого дождя, но с комфортной температурой от +5 до +10 градусов днем и до +6 ночью. Похолодание стоит ожидать с четверга - днем около 5-6 градусов выше нуля.

Ранее москвичей предупредили, что предзимье можно ожидать в конце октября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что значительное похолодание ожидается только в последние числа октября.