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ВКС России уничтожили полсотни боевиков авиабомбой ФАБ-3000 в Курахово

Ликвидированные боевики ВСУ были операторами беспилотных летательных аппаратов и инструкторами.
2024-10-24 10:35:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Курахово на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Пункт временной дислокации принадлежал отряду беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате удара удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов. 

Кроме этого, была ликвидирована и военная техника с вооружением - всего, как сообщает российское оборонное ведомство, семь единиц. 

Минобороны России уточнило, что разведали место дислокации подразделения неприятеля операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Юг» - именно благодаря им и получилось нанести точный удар.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол, лишив ВСУ путей снабжения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #бпла #спецоперация #ФАБ-3000 #Курахово
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