Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Курахово на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Пункт временной дислокации принадлежал отряду беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате удара удалось уничтожить около 50 операторов и инструкторов.

Кроме этого, была ликвидирована и военная техника с вооружением - всего, как сообщает российское оборонное ведомство, семь единиц.

Минобороны России уточнило, что разведали место дислокации подразделения неприятеля операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Юг» - именно благодаря им и получилось нанести точный удар.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол, лишив ВСУ путей снабжения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.