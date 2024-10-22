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Участникам СВО вручили госнаграды в госпитале в Кемеровской области

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим ЦВО и волонтерам Кузбасса.
2024-10-22 15:54:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В военном госпитале города Юрга Кемеровской области участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, вручили государственные и ведомственные награды, сообщает Министерство обороны РФ.

Раненых российских бойцов навестил замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Отличившимся военнослужащим вручили медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Замглавы российского оборонного ведомства назвал отличившихся бойцов настоящими защитниками Отечества, которыми гордится страна. Кроме того, Горемыкин наградил медработников госпиталя. Им вручили медали Минобороны «За помощь и милосердие».

«Спасибо вам за то, что поддерживаете, помогаете нашим бойцам. Ваша помощь бесценна. Ваше внимание способствует последующему выздоровлению», - отметил Горемыкин.

После церемонии замминистра встретился с военнослужащими и их семьями, где обсудил вопросы обеспечения мер социальной поддержки и прохождения военно-врачебных комиссий.

На базе одной из мотострелковых бригад ЦВО Горемыкин встретился с женским советом соединения, а также вручил медали «За помощь и милосердие» волонтерам, которые поддерживают бойцов, сражающихся на передовой в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #МО РФ #госпиталь #СВО
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