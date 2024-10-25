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Напавший на посетителей гипермаркета в Петербурге преподавал фехтование

Одноклассник напавшего рассказал, что он был абсолютно адекватным и спокойным человеком.
Игнат Далакян 2024-10-25 15:21:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Напавший с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге преподает у детей фехтование. Об этом рассказал «Звезде» одноклассник злоумышленника.

«Я его видел, наверное, года три или четыре назад вот здесь. Так, случайно увиделись. Я спросил: "Чем ты занимаешься?" Он преподает фехтование у детей в каком-то клубе спортивном. Он абсолютно спокойный, адекватный человек», - рассказал Вячеслав.

По его словам, совершивший нападение служил в армии в спортроте. Попал он туда именно из-за того, что занимался фехтованием. Одноклассник совершившего нападение также отметил, что не замечал признаков депрессии или употребления запрещенных веществ у знакомого.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед тем, как напасть на людей, мужчина вел себя буйно и бил стеклянные бутылки. Один из очевидцев поделился, что видел, как одного из раненых вынесли из магазина без сознания, а затем увезли на скорой.

Напомним, что пять человек пострадали при нападении неизвестного мужчины с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге. Злоумышленника задержали, сообщили в МВД. Им оказался 44-летний местный житель. Причины нападения не уточняются.

#Санкт-Петербург #нападение #наш эксклюзив #фехтование
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