Пять человек пострадали при нападении с ножом в супермаркете Петербурга

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей. Пять человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщили в МВД, злоумышленника задержали. Это был 44-летний местный житель. О причинах нападения не сообщается. По предварительным данным, нападавший был в состоянии наркотического опьянения. Его обезоружил один из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке.

На место преступления выехал прокурор Московского района Санкт-Петербурга. Ход расследования дела поставлен на контроль региональной прокуратурой.