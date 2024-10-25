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Пять человек пострадали при нападении с ножом в супермаркете Петербурга

По предварительным данным, напавший находился в состоянии наркотического опьянения.
Алексей Курильченко 2024-10-25 13:38:19
© Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей. Пять человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Как сообщили в МВД, злоумышленника задержали. Это был 44-летний местный житель. О причинах нападения не сообщается. По предварительным данным, нападавший был в состоянии наркотического опьянения. Его обезоружил один из покупателей магазина, полицию вызвали по тревожной кнопке.

На место преступления выехал прокурор Московского района Санкт-Петербурга. Ход расследования дела поставлен на контроль региональной прокуратурой.

#Санкт-Петербург #нападение #Супермаркет
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