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Мишель после саммита БРИКС попросил ЕС перестать «читать нотации»

Глава Евросовета осудил ЕС после саммита БРИКС.
Алексей Курильченко 2024-10-25 15:25:41
© Фото: Zhao Dingzhe/XinHua

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times призвал ЕС прекратить «читать нотации» другим странам и проявить уважение к развивающимся странам.

«Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света», - сказал Мишель.

По заявлению главы Евросовета, Евросоюзу требуется проявить больше уважения тем развивающимся странам, которые подписали соглашения по дипломатическому сотрудничеству. Он также отметил, что таким образом надо действовать, если страны Запада хотят уменьшить влияние России и КНР в Азии, Африке и Латинской Америке.

Мишель дал совет выбрать новый подход по взаимодействию с такими странами.

Напомним, что саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Среди стран-участниц были представлены РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а также новые члены - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

#в стране и мире #Евросовет #Шарль Мишель #саммит Брикс #В ИноСМИ
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