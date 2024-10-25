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Суд определил меру пресечения для чиновников Минэнерго

Анатолий Яновский арестован на два месяца по делу о мошенничестве.
Алексей Курильченко 2024-10-25 14:03:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский арестован до 24 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант дела не признает свою вину.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря», - заявила судья.

Защита Яновского просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, так как это «принесет страдания». Также адвокат указывала на «положительные характеристики».

Замминистра энергетики Сергей Мочальников отправлен под домашний арест на тот же срок - до 24 декабря.

О задержании Яновского стало известно утром 25 октября. Также был задержан заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. Обоих чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты заключили контракты на подрядные работы по ликвидации убыточных угольных шахт в Кузбассе. Однако работы не были выполнены в полном объеме.

#в стране и мире #арест #суд #мошенничество #Анатолий Яновский
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