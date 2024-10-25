МВД показало задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова

МВД России опубликовало кадры задержания заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова. Также задержан экс-заместитель министра Анатолий Яновский. Обоих чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты заключили контракты на подрядные работы по ликвидации убыточных угольных шахт в Кузбассе. Однако работы не были выполнены в полном объеме. Правоохранители также зафиксировали факты возможного хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

«Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего задержано четыре человека. В отношении Мочальникова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Мочальников был назначен на пост замглавы Минэнерго РФ 6 апреля 2022 года. До этого занимал должность директора Департамента угольной и торфяной промышленности в Министерстве энергетики РФ.