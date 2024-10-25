Rzeczpospolita: польская армия стала чаще применять оружие против мигрантов

Польские военнослужащие стали чаще применять оружие против нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на Минобороны Польши.

По данным ведомства, военнослужащие в основном применяют гладкоствольное оружие. Всего с начала 2024 года произведено 1 609 сигнальных и предупредительных выстрелов боевыми патронами.

«В то же время в министерстве добавляют, что оперативная группа "Безопасное Подлясье", которая поддерживает пограничную службу, в этом году не зафиксировала ни одного мигранта, получившего ранения в результате применения оружия», - говорится в материале.

По словам генерала группы Аркадиуша Шкутника, в качестве крайней меры используются боеприпасы с непроникающей резиновой пулей.

Ранее сообщалось, что сбежавший в Белоруссию польский пограничник признался, что стрелял на поражение в нелегальных мигрантов.