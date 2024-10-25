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Rzeczpospolita: польская армия стала чаще применять оружие против мигрантов

С начала 2024 года военнослужащие, охраняющие польско-белорусскую границу, произвели 1 609 выстрелов боевыми патронами.
Глеб Владовский 2024-10-25 13:32:47
© Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Globallookpress

Польские военнослужащие стали чаще применять оружие против нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на Минобороны Польши.

По данным ведомства, военнослужащие в основном применяют гладкоствольное оружие. Всего с начала 2024 года произведено 1 609 сигнальных и предупредительных выстрелов боевыми патронами.

«В то же время в министерстве добавляют, что оперативная группа "Безопасное Подлясье", которая поддерживает пограничную службу, в этом году не зафиксировала ни одного мигранта, получившего ранения в результате применения оружия», - говорится в материале.

По словам генерала группы Аркадиуша Шкутника, в качестве крайней меры используются боеприпасы с непроникающей резиновой пулей.

Ранее сообщалось, что сбежавший в Белоруссию польский пограничник признался, что стрелял на поражение в нелегальных мигрантов.

#в стране и мире #Польша #применение оружия #польско-белорусская граница #нелегальные мигранты
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