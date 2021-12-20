Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший на территорию Белоруссии и запросивший у страны политическое убежище, признался, что принимал участие в стрельбе по мигрантам на государственной границе. Солдат отметил, что на силовиках его страны лежит ответственность за систематические убийства нелегальных мигрантов и за смерть двух волонтеров.

Чечко заявил, что впервые он совершил убийство по приказу командования в конце мая 2021 года. Молодой человек рассказал, что смертей за время его службы было так много, что военные переставали различать лица погибших, смотря только на их грудные клетки.

«Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали», - поделился воспоминаниями солдат в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Ранее белорусские пограничники сообщили, что военнослужащий Вооруженных сил Польши решил покинуть страну и запросить убежище в Белоруссии. Согласно их данным, его сподвигло на подобный поступок несогласие с политикой Варшавы в период миграционного кризиса.