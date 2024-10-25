Дело о стрельбе во время беспорядков в Коркино передано в главное управление СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил главному управлению расследовать уголовные дела об убийстве женщины-таксиста в челябинском Коркино, а также о покушении на убийство двух жителей во время массовых волнений на фоне преступных действий цыганской диаспоры.

В ведомстве заявили, что острая проблема противоправных действий цыган в городе стоит с давних пор, однако она никак не решается.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в местных жителей во время массовых волнений был задержан и заключен под стражу. Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.