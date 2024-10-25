Киевский режим дважды отказывался от рассмотрения с Россией мирных инициатив. Предложения по миру Киев неоднократно передавал Москве через Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», - заявил Путин в программе «60 минут».

Турецкая сторона продолжает передавать России украинские предложения, Путин заявил, что ознакомится с ними в ближайшее время. Президент отметил, что РФ настаивает на продолжении диалога на основе уже заключенных договоренностей. Однако киевский режим регулярно заявляет, что не готов к этому.

Ранее Путин в ходе закрытия саммита БРИКС в Казани заявил, что РФ готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине исходя из реалий на земле. Президент отметил, что готов пойти только на это, чтобы завершить украинский конфликт.